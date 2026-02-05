The Swiss voice in the world since 1935
Bündner Regierung unterstützt Umbau des Bahnhofs Tiefencastel

Keystone-SDA

Die Bündner Regierung hat für den geplanten Umbau des Bahnhofs Tiefencastel einen Beitrag in der Höhe von 1,87 Millionen Franken angekündigt. Die Gesamtkosten belaufen sich für die Gemeinde auf 8,29 Millionen Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bahnhof Tiefencastel diene als wichtiger regionaler Verkehrsknotenpunkt im Albulatal, heisst es in der Mitteilung des Kantons vom Donnerstag. Dort sei der Verknüpfungspunkt für die regionalen und lokalen Postautolinien. Der Bahnhof bilde auch das touristische «Eingangstor» zum Parc Ela.

Für die Rhätische Bahn (RhB) sei der Bahnhof ein wichtiger Zustiegs- und Ausstiegspunkt für den Berninaexpress. Mit dem Umbau werde «eine bedeutende multimodale Verkehrsdrehscheibe» realisiert, die den Langsamverkehr mit der RhB sowie dem PostAuto-Verkehr in der ganzen Region verknüpfe.

Vorgesehen sind etwa ein Postautoterminal oder ein Postautowendeplatz. Zum Projekt gehören weiter ein Car-Parkplatz sowie zwei Park-and-Ride-Anlagen, eine für Busse und eine für Personenwagen.

Für den Beitrag des Kantons braucht es noch den definitiven Ausgabebeschluss sowie die Kreditgenehmigung durch den Grossen Rat. Die Gesamtkosten des Projekts, die die Gemeinde Albula/Alvra betreffen, belaufen sich auf rund 8,29 Millionen Franken.

