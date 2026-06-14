Bündner SVP liegt bei den Parlamentswahlen vorne

Keystone-SDA

25 von 39 Wahlkreise sind bei den Parlamentswahlen in Graubünden ausgezählt. Die Zwischenergebnisse zeigen: Die SVP würde neu die stärkste Kraft im 120-köpfigen Grossen Rat, die Grünen würden den Sprung ins Parlament schaffen.

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(Keystone-SDA) Die SVP liegt aktuell mit deutlichem Abstand vorne. Sie kommt auf fast 32 Prozent Wähleranteil. Die bisher stärkste Partei, die Mitte, folgt mit grossem Abstand dahinter und würde gut 21 Prozent der Stimmen erhalten. Die FDP folgt dicht dahinter.

Stand jetzt würden die Grünen, die anders als 2022 alleine antreten, den Sprung ins Parlament schaffen. Die SP würde hingegen Sitze einbüssen, sodass die Ratslinke trotzdem unter dem Strich Sitze verlieren würde. Die Grünliberalen schaffen den Sprung ins Parlament gemäss aktuellem Zwischenstand erneut.