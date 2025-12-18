Bürgerliche präsentieren für die Berner Wahlen Zehnpunkte-Plan

Keystone-SDA

Mit Blick auf die kantonalen Wahlen Ende März 2026 hat die bürgerliche Allianz am Donnerstag einen Zehnpunkte-Plan präsentiert. Dabei geht es unter anderem um Effizienzsteigerungen, Innovation und die Förderung der Standortattraktivität.

(Keystone-SDA) Bern soll weiter gestärkt werden und als politisches Zentrum für die Bevölkerung und Unternehmen noch attraktiver werden, so das Wahlversprechen.

Unter anderem wollen die Bürgerlichen die Gewinnsteuer schrittweise senken und weitere Senkungen der Einkommenssteuern anstreben. Das Verkehrsnetz soll «weiter gezielt» ausgebaut werden. Auch die Digitalisierung soll vorangetrieben werden, etwa in der Verwaltung und im Bauwesen. Schulen und Bildungseinrichtungen sollen leistungs- und praxisorientierte sein.

Dem Bürgerliche Ticket gehören SVP, Mitte, FDP und EDU an. Sie steigen mit drei bisherigen Regierungsratsmitgliedern ins Rennen: Astrid Bärtschi (Mitte), Pierre Alain Schnegg (SVP) und Philippe Müller (FDP). Dazu kommen die beiden Kandidaten Raphael Lanz (SVP) und Daniel Bichsel (SVP).