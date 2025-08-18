The Swiss voice in the world since 1935
Bürgi-Willert-Preis geht an Susanne Schneider und Verein Sleeper

Keystone-SDA

Die Tanzpädagogin und Choreographin Susanne Schneider und der Verein Sleeper erhalten den diesjährigen Bürgi-Willert-Preis. Mit ihm werden jährlich Personen und Institutionen für ihre Verdienste im kulturellen oder sozialen Bereich in der Stadt Bern ausgezeichnet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Preis ist mit 60’000 Franken dotiert, wie aus einer Mitteilung der Bürgi-Willert-Stiftung vom Montag hervorgeht. Susanne Schneider setze sich seit 25 Jahren als künstlerische Leiterin des Tanzprojekts BewegGrund für Inklusion auf der Bühne ein, begründet die Stiftung die Preisvergabe.

Schneider lege Wert auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und die Anerkennung individueller Stärken sowie auf gegenseitigen Respekt. Sie vereine choreographische Professionalität mit gesellschaftlichem Engagement.

Mit der Preisvergabe an den Verein Sleeper wird das Engagement zugunsten obdachloser Menschen gewürdigt. Die Mitarbeitenden des Sleeper hätten sich dem Thema Obdachlosigkeit unkompliziert angenommen, heisst es in der Mitteilung.

Der Sleeper biete während des ganzen Jahres 20 Schlafplätze inklusive Frühstück. Weiter hat das Sleeper-Team ein Notwohnungsprogramm für Langzeitobdachlose ins Leben gerufen.

Die Preisübergabe findet am 25. August in Bern statt.

