Bachverschmutzung im Freiburger Saanebezirk tötet mehrere Fische

Keystone-SDA

Eine Verschmutzung des Baches Tiguelet im freiburgischen Corminboeuf hat am Samstagmorgen zum Tod von etwa zehn Fischen geführt. Das Amt für Umwelt hat Untersuchungen zur Ursache aufgenommen.

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(Keystone-SDA) Die Einsatzzentrale wurde gegen 08.15 Uhr über die toten Fische informiert, wie die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué schrieb. Ein Wildhüter und das Amt für Umwelt stellten daraufhin ein beeinträchtigtes Ökosystem fest.

Die toten Fische verteilten sich laut der Kantonspolizei auf eine Strecke von ungefähr 200 Metern. Die Feuerwehr des Bataillons Saane verdünnte das verschmutzte Wasser mit Frischwasser.

Bereits vergangenen Mittwoch ist es im Kanton Freiburg zu einer Gewässerverschmutzung gekommen. Im Galmizkanal im Seebezirk verendeten mehrere hundert Fische. Eine aus dem Kanal entnommene Wasserprobe wird derzeit analysiert.