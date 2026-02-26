Baden AG will Schatten machen: Baum-Offensive gegen Sommerhitze

Keystone-SDA

Mehr Schatten, weniger Hitze und eine höhere Biodiversität: Mit einem neuen Baumkonzept will die Stadt Baden AG eine Grundlage schaffen, um den Baumbestand auszubauen und das Mikroklima zu verbessern. Der Stadtrat hiess das Baumkonzept gut.

(Keystone-SDA) Die Baumkronen sollen künftig mindestens 25 Prozent des Siedlungsgebiets beschatten, wie die Stadtkanzlei Baden am Donnerstag mitteilte. Dieses Ziel solle künftig systematisch in alle Bau- und Infrastrukturprojekte einfliessen.

Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Abdeckung in Baden bei 19,9 Prozent, wobei die Tendenz derzeit sinkend ist, wie die Stadtkanzlei festhält. «Mit dem Baumkonzept schaffen wir eine verbindliche Grundlage, um den Baumbestand in Baden langfristig zu sichern und gezielt auszubauen», wird Sabine Kleppek, Co-Leiterin Stadtentwicklung und Umwelt, zitiert.

Die Stadt setzt auf eine Kombination aus verbindlichen Vorgaben und Empfehlungen. Im öffentlichen Raum – etwa auf Plätzen, in Strassenräumen oder bei Schulanlagen – gelten direkte Richtwerte. Für private Grundstücke gibt es Empfehlungen.

Alte Bäume pflegen

Das Konzept beschränkt sich nicht auf Neupflanzungen. Zu den wesentlichen Bestandteilen gehören auch die Auswahl standortgerechter Baumarten und ein sorgfältiger Umgang mit grossen, alten Bäumen. Die Bäume sollen über ausreichend Wurzel- und Kronenraum verfügen.

Das Baumkonzept ist eng mit bestehenden Plänen wie dem Aktionsplan Anpassung an den Klimawandel 2024 und dem Richtplan Natur und Landschaft verknüpft.

Damit die Ziele in der Praxis ankommen, sind alle relevanten Daten digital als GIS-Layer im GeoPortal der Stadt Baden aufbereitet worden. Die Daten sollen als systematische Grundlage für alle Planungs-, Bau- und Infrastrukturprojekte der Stadt dienen.