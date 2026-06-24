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Bahnverkehr zwischen Bern und Freiburg eingeschränkt

Keystone-SDA

Wegen eines Personenunfalls ist es am Mittwochnachmittag auf der Bahnstrecke von Bern nach Freiburg zu Einschränkungen gekommen. Zwischen Bern Europaplatz und Thörishaus Station verkehrten Ersatzbusse. Gegen 15.30 Uhr war die Strecke wieder frei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ab 13 Uhr standen sieben Ersatzbusse im Einsatz, später waren es neun, wie die SBB auf ihrer Internetseite schrieb. Es sei dennoch mit Wartezeiten zu rechnen. hiess es.

Betroffen vom Unterbruch waren Intercity-, Interregio-, Regio- und S-Bahnzüge. Die SBB empfahlen, die Störung zu umfahren. Zwischen Zürich, Olten, Bern und Lausanne, Genf Flughafen führte die Reise via Biel und Neuenburg.

Nach Freigabe der Strecke um 15.30 Uhr rechnete die SBB noch mit vereinzelten Ausfällen bis gegen 16 Uhr.

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