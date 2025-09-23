The Swiss voice in the world since 1935
Bahnverkehr zwischen Chiasso und Mailand weiterhin unterbrochen

Keystone-SDA

Wegen starker Regenfälle in Norditalien ist der Bahnverkehr zwischen Chiasso und Mailand noch immer unterbrochen. Reisende können mit Zügen der Linie RE80 bis nach Carimate (I) verkehren und dort auf Busse nach Milano Centrale umsteigen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bahnverkehr auf der Strecke Chiasso – Milano Centrale ist bereits seit Montagmittag unterbrochen. Grund sind laut den SBB Unwetterschäden und Überschwemmungen im Raum Como auf dem Netz der italienischen Staatsbahnen.

Zwischen Como und Mailand ist auf weiteren Linien der Regionalzüge mit Unterbrüchen zu rechnen, wie die italienische Nachrichtenagentur Askanews berichtete. Noch bis mindestens Dienstagmittag müsse mit Behinderungen und Ausfällen gerechnet werden. Auf den betroffenen Strecken werden Ersatzbusse eingesetzt.

Aufgrund starker Regenfälle in Norditalien leistete die Feuerwehr am Montag über 650 Einsätze. Bei Alessandria im Piemont wurde eine Frau auf einem Campingplatz von einer Überschwemmung mitgerissen. Die Suche nach ihr dauerte am Montagabend an.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

