Bahnverkehr zwischen Chiasso und Mailand weiterhin unterbrochen
Wegen starker Regenfälle in Norditalien ist der Bahnverkehr zwischen Chiasso und Mailand noch immer unterbrochen. Reisende können mit Zügen der Linie RE80 bis nach Carimate (I) verkehren und dort auf Busse nach Milano Centrale umsteigen.
(Keystone-SDA) Der Bahnverkehr auf der Strecke Chiasso – Milano Centrale ist bereits seit Montagmittag unterbrochen. Grund sind laut den SBB Unwetterschäden und Überschwemmungen im Raum Como auf dem Netz der italienischen Staatsbahnen.
Zwischen Como und Mailand ist auf weiteren Linien der Regionalzüge mit Unterbrüchen zu rechnen, wie die italienische Nachrichtenagentur Askanews berichtete. Noch bis mindestens Dienstagmittag müsse mit Behinderungen und Ausfällen gerechnet werden. Auf den betroffenen Strecken werden Ersatzbusse eingesetzt.
Aufgrund starker Regenfälle in Norditalien leistete die Feuerwehr am Montag über 650 Einsätze. Bei Alessandria im Piemont wurde eine Frau auf einem Campingplatz von einer Überschwemmung mitgerissen. Die Suche nach ihr dauerte am Montagabend an.