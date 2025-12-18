Bald leben Familien in kantonaler Asylunterkunft in Oftringen AG

Keystone-SDA

Der Kanton Aargau nimmt in Oftringen AG Anfang Februar die neue Asylunterkunft für bis zu 150 Personen in Betrieb. Einen Platz in der Unterkunft finden Familien und Einzelpersonen. Die Kosten für die Errichtung der Unterkunft betragen insgesamt 7,4 Millionen Franken.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Unterkunft werde schrittweise belegt, teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (SVP) am Donnerstag mit. Es gebe eigene Schulräume für den Einschulungsvorbereitungskurs der Kinder.

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) betreut die Geflüchteten. Es wird eine 24-Stunden-Personalpräsenz geben, die nachts durch einen Sicherheitsdienst gewährleistet ist, wie der Kanton festhält. In Planung sei eine Begleitgruppe. Dieser werden Mitglieder des Gemeinderats, der Gemeindeverwaltung, der Regionalpolizei, der Nachbarschaft und des KSD angehören.

Bei der Unterkunft handelt es sich um eine Modulbaute aus dem Jahr 2016, die der Kanton von der Basler Chemiefirma F. Hoffmann-La Roche geschenkt erhielt. Der Aargau musste diese jedoch auf eigene Kosten in Kaiseraugst AG rückbauen und an den neuen Standort transportieren.

Vorhaben verzögerte sich

Der Grosse Rat hatte Ende 2023 für die Unterkunft an der Autobahn A1 einen Kredit von 4,6 Millionen Franken bewilligt. Dann stellte sich heraus, dass zusätzliche Arbeiten notwendig sind, etwa für den Brandschutz, Elektroanlagen sowie für Gemeinschafts- und Büroräume.

Der Kanton stoppte das Projekt. Das Parlament hiess auf Antrag des Regierungsrats im vergangenen Sommer einen Nachtragskredit von 2,8 Millionen Franken gut.

Zwischen der Standortgemeinde Oftringen und dem Kanton besteht ein Deal. Oftringen stellt dem Kanton einen Teil der gemeindeeigenen Parzelle für mindestens zehn Jahre im Baurecht zur Verfügung. Der Baurechtzins beträgt 33’000 Franken pro Jahr.