Ballenpresse fängt in Pfyn TG Feuer

Keystone-SDA

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In Pfyn ist am Dienstagnachmittag eine Ballenpresse auf einem Feld in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Feld und angrenzende Strohballen über, konnte von der Feuerwehr jedoch rasch gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf über 100'000 Franken.

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(Keystone-SDA) Die Meldung, dass auf einem Feld beim «Binder» eine Ballenpresse in Brand geraten sei, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein, schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung.

Gemäss Mitteilung hatte das Feuer bereits auf das Feld und anliegende Strohballen übergegriffen, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die Feuerwehr Müllheim-Pfyn sei rasch vor Ort gewesen und habe den Brand gelöscht. Die Arbeiten seien durch Mitarbeitende des Amtes für Umwelt begleitet worden.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Es entstand aber Sachschaden von über 100’000 Franken.