Ballenpressen lösen drei Brände auf Thurgauer Feldern aus

Keystone-SDA

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Drei Brände beim Ballenpressen haben am Samstag im Kanton Thurgau hohen Sachschaden verursacht. Verletzt wurde bei den Vorfällen in Märstetten, Siegershausen und Gachnang niemand. Die ausgerückten Feuerwehren konnten die Brände löschen.

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(Keystone-SDA) Der erste Brand ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf einem Feld bei Märstetten, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Ein 27-jähriger Traktorfahrer bemerkte demnach Rauch in seiner Ballenpresse und hängte diese nach einem erfolglosen Löschversuch ab.

Rund eine Stunde später brannte bei Siegershausen eine weitere Ballenpresse. Bei diesem Vorfall entstand laut der Mitteilung mit mehreren hunderttausend Franken der höchste Sachschaden.

Der dritte Brand geschah gegen 19 Uhr bei Gachnang, wo eine bereits gepresste Heuballe Feuer fing. Das Feuer breitete sich auf das Feld aus, bevor es die Feuerwehr löschen konnte.

Der Sachschaden belief sich in Märstetten auf mehrere tausend und in Gachnang auf mehrere hundert Franken. Als Brandursachen standen bei allen drei Vorfällen technische oder mechanische Ursachen im Vordergrund.