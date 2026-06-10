Ballwil LU beteiligt sich nun doch an den Kosten für Altersheim-AG

Keystone-SDA

Nach der Standortgemeinde Eschenbach und der Gemeinde Inwil will sich nun auch Ballwil am Aktienkapital des Betagtenzentrums Dösselen beteiligen. Noch vor rund einem Jahr hatte sich die Gemeinde aus den Verhandlungen zurückgezogen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Laut einer am Mittwoch von den Gemeinden Eschenbach, Ballwil und Inwil unterzeichneten Mitteilung will Ballwil zwei Millionen Franken Aktienkapital zeichnen.

Vor rund drei Wochen hatten Eschenbach und Inwil angekündigt, das Betagtenzentrum Dösselen ab 2027 in eine Aktiengesellschaft zu überführen und diese mit einem Aktienkapital von 12 Millionen Franken auszustatten. Dabei waren acht Millionen Franken von Eschenbach und vier Millionen Franken von Inwil vorgesehen.

Gespräche und eine «erneute Evaluation» hätten den Gemeinderat von Ballwil dazu bewogen, die bisherige Haltung zu überdenken, wird Gemeindepräsident Andreas Müller in der Mitteilung zitiert. Man wolle zu einer «regionalen Lösung» beitragen.

Kommunale Abstimmungen am 29. November

Die Beteiligung von Ballwil stärke die Perspektive der neuen AG und unterstreiche die «gemeinsame Verantwortung für die Altersvorsorge in der Region», sagt die Eschenbacher Gemeindepräsidentin Nicole Lüthy-Widmer im Communiqué.

Das über 30 Jahre alte Betagtenzentrum Dösselen verfügt heute über 63 Betten. Neu soll es über 60 Betten für die Langzeitpflege und 17 Kleinwohnungen mit Pflegedienstleistungen verfügen. Das Kostendach für das Bauprojekt liegt bei 22 Millionen Franken.

Am 29. November entscheiden die Stimmberechtigten von Eschenbach, Inwil und Ballwil an der Urne über die Überführung des Altersheims in eine AG mit einem Aktienkapital von nun total 14 Millionen Franken.