Bally-Archiv und -Schuhsammlung sind provisorisch geschützt

Keystone-SDA

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Der Kanton Solothurn hat das Firmenarchiv und die Schuhsammlung der Firma Bally provisorisch unter Schutz gestellt. Dies gilt für maximal ein Jahr. Archiv und Sammlung gehören laut Kanton zu den bedeutendsten Kulturgütern des Kantons. Sie seien auch national bedeutend.

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(Keystone-SDA) Mit diesem Schritt werde unter anderem die Auflösung der Sammlung oder des Archivs sowie der Abtransport vom aktuellen Standort in Schönenwerd verhindert, schreibt die Staatskanzlei Solothurn am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Der Regierungsrat habe beschlossen, das Archiv und die Sammlung jetzt unter Schutz zu stellen, da Bally im Mai die Schuhproduktion in der Schweiz eingestellt, erste Filialen geschlossen hat und die Zukunft der Firma ungewiss sei. Die Regierung wolle mit den Eigentümern verhandeln und eine nachhaltige Lösung finden. Das Ziel: Firmenarchiv und Schuhsammlung sollen in Schönenwerd bleiben.

Sammlung umfasst einige Zehntausend Schuhe

Das Bally-Firmenarchiv beinhaltet laut Medienmitteilung das Geschäftsarchiv von der Firmengründung im Jahr 1851 bis heute, das Marketing-Archiv mit Plakaten und zahlreichen anderen Werbemitteln ab circa 1910 sowie umfangreiche Fotosammlungen und Filmbestände ab 1900.

Die ab dem späten 19. Jahrhundert systematisch zusammengetragene Schuhsammlung umfasse heute einige Zehntausend Schuhe aus der eigenen Produktion und teilweise von Modellen fremder Produzenten.

Die Firma Bally hat ihren Ursprung in Schönenwerd, das Unternehmen hat die Region über die Gemeinde hinaus über Jahrzehnte geprägt. Das Firmenarchiv und die Schuhsammlung dokumentieren 175 Jahre Firmengeschichte.