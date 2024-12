Bangladesch bittet Indien um Auslieferung von Ex-Regierungschefin

Bangladeschs Übergangsregierung hat das Nachbarland Indien um die Auslieferung der geflüchteten früheren Ministerpräsidenten Sheikh Hasina gebeten. Die Anfrage sei in Form einer Verbalnote an die indische Regierung übermittelt worden, berichteten die Zeitung "The Daily Star" und andere örtliche Medien unter Berufung auf den Berater für auswärtige Angelegenheiten in Dhaka, Touhid Hossain. Der 77-Jährigen werden unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.