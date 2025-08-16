Bankräuber flüchtet in Bürglen TG mit Beute
Ein vermummter Mann hat am Freitag in Bürglen TG eine Bank überfallen. Er bedrohte eine Angestellte verbal und forderte Bargeld. Anschliessend flüchtete der Räuber mit der Beute.
(Keystone-SDA) Der Täter war mit einem Schlauchschal vermummt und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Die Bankangestellte blieb unverletzt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Diese blieb aber ergebnislos.
Wie genau der Bankräuber die Angestellte zur Geldausgabe zwang, ist Gegenstand der laufenden Abklärungen, wie die Medienstelle der Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Aus ermittlungstaktischen Gründen gebe es dazu keine Auskunft.