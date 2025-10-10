Barbara Schunk übernimmt Leitung der UPD

Keystone-SDA

Barbara Schunk ist zur neuen CEO der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) gewählt worden. Sie folgt im Frühsommer 2026 auf Sepp Müller, der in den Ruhestand tritt.

(Keystone-SDA) Schunk leitet seit Mitte 2019 die Psychiatrie Baselland. Sie bringe langjährige Führungserfahrung und breite Fachkenntnisse im Gesundheitswesen mit, teilte die UPD am Freitag mit. Die Wahl erfolgte durch den Verwaltungsrat.

Schunk soll den begonnenen Kurs der finanziellen Stabilisierung fortsetzen und die geplante Fusion mit dem Psychiatriezentrum Münsingen begleiten.