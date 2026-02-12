The Swiss voice in the world since 1935
Barbesitzer-Ehepaar Moretti von Angehörigen der Opfer attackiert

Keystone-SDA

Jessica Moretti wird am Donnerstag im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in Crans Montana VS zum zweiten Mal einvernommen. Ihre Ankunft und die ihres Ehemanns Jacques Moretti in Sitten wurde von Angehörigen der Opfer begleitet, die sie heftig attackierten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die französische Staatsbürgerin, die für 9 Uhr vorgeladen war, traf gegen 8.50 Uhr mit ihrem Ehemann ein. Neben einer Schar von Journalisten, Fotografen und Kameraleuten wurde die Vierzigjährige auch von Angehörigen der Opfer erwartet.

Als Jessica und Jacques Moretti das Haupttor des Campus Energypolis in Sitten betraten, wurden sie heftig beschimpft. Beide wurden mehrfach als «Mörder» bezeichnet. «Ihr habt meinen Sohn getötet. Ihr habt meinen Bruder getötet. Wo ist mein Sohn? Ihr seid Monster. Wie könnt ihr (Anmerkung der Redaktion: seit dem Drama) essen und schlafen?», war in einer besonders angespannten Szene zu hören.

Jacques Moretti fühlte sich angegriffen und reagierte spontan: „Wenn wir zahlen müssen, werden wir zahlen. Wir sind keine Mafia, wir sind Arbeiter.»

