Barbetreiber Moretti muss sich den Fragen der Opfer-Anwälte stellen

Keystone-SDA

Jacques Moretti wird am Mittwoch von der Walliser Justiz erneut vernommen. Für den Betreiber der Bar „Le Constellation“, bei deren Brand 41 Menschen ums Leben kamen und 115 verletzt wurden, ist es die dritte Vernehmung, die zweite als Beschuldigter.

(Keystone-SDA) Am 9. und 20. Januar musste der gebürtige Korse bereits Fragen der Walliser Staatsanwälte beantworten. Er konnte seine Version der Ereignisse darlegen. Am Mittwoch sieht sich Jacques Moretti vor allem mehreren Dutzend Anwälten der Opfer gegenüber, da die Staatsanwaltschaft beschlossen hat, ihnen Zeit für Fragen zu geben.

Die Anhörung soll den ganzen Tag dauern. Dabei geht es auch darum, Moretti mit den in den letzten Tagen gemachten Aussagen des derzeitigen und des ehemaligen Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde Crans-Montana zu konfrontieren.

Jacques Moretti, der für 9.30 Uhr vorgeladen war, traf in Begleitung seiner Frau Jessica kurz vorher durch eine Seitentür des Energypolis-Campus in Sitten ein. Er gab gegenüber den anwesenden Journalisten keine Erklärung ab.