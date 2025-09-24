Bargeld und Kreditkarten aus zwei Geschäften in Kerns OW geklaut
Beim Einbruchdiebstahl in zwei Geschäften in Kerns OW in der Nacht auf Mittwoch ist ein Sachschaden von mehreren tausend Franken entstanden. Entwendet wurden Bargeld und Kreditkarten, wie die Kantonspolizei Obwalden am Mittwoch mitteilte.
(Keystone-SDA) Mit den gestohlenen Kreditkarten wurden Bezüge getätigt.
Jemand hatte sich gewaltsam Zugang zu den Geschäften verschafft. Die Täterschaft ist der Polizei bislang unbekannt. Trotz interkantonalen Fahndung und des Einsatzes eines Diensthunds gelang die Flucht.
«Durch einen aufmerksamen Bürger» war der Polizei um etwa 1.30 Uhr ein Einbruch an der Ächerlistrasse gemeldet worden. Im Einsatz standen darauf die Kantonspolizeien Obwalden und Nidwalden.