The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Bargeld und Kreditkarten aus zwei Geschäften in Kerns OW geklaut

Keystone-SDA

Beim Einbruchdiebstahl in zwei Geschäften in Kerns OW in der Nacht auf Mittwoch ist ein Sachschaden von mehreren tausend Franken entstanden. Entwendet wurden Bargeld und Kreditkarten, wie die Kantonspolizei Obwalden am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit den gestohlenen Kreditkarten wurden Bezüge getätigt.

Jemand hatte sich gewaltsam Zugang zu den Geschäften verschafft. Die Täterschaft ist der Polizei bislang unbekannt. Trotz interkantonalen Fahndung und des Einsatzes eines Diensthunds gelang die Flucht.

«Durch einen aufmerksamen Bürger» war der Polizei um etwa 1.30 Uhr ein Einbruch an der Ächerlistrasse gemeldet worden. Im Einsatz standen darauf die Kantonspolizeien Obwalden und Nidwalden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft