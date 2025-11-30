Bargeld und Schmuck aus St. Galler Haushalten gestohlen

Keystone-SDA

Bei Einbrüchen in vier St. Galler Gemeinden haben Unbekannte in den vergangenen Tagen hauptsächlich Bargeld und Schmuck erbeutet. Das Diebesgut aus einer Wohnung in Abtwil SG war mehrere tausend Franken wert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Durch eine Scheibe brachen Unbekannte gewaltsam in die Parterrewohnung ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Franken. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwochmittag und Samstagnachmittag.

In der Stadt St. Gallen wurde am Samstag in zwei Wohnungen eingebrochen. Aus einer davon stahlen Unbekannte Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken. Beim zweiten Einbruch kam eine Geldkassette mit mehreren hundert Franken Bargeld abhanden. Gemäss Communiqué entstanden Sachschäden zwischen 1000 und 2000 Franken.

Mehrere hundert Franken Bargeld entwendeten Unbekannte auch aus einer Wohnung in Buchs. Zwischen Samstagnachmittag und der Nacht öffneten sie die Balkontüre und brachen auch im Innern des Hauses Türen auf. So entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 5000 Franken.

Insgesamt fünf Einbrüche wurden in Gossau gemeldet. Was genau am Samstag gestohlen wurde, werde derzeit abgeklärt. Bei zwei Einbrüchen blieb es beim Versuch. Es entstanden jeweils Sachschäden von mehreren tausend Franken.