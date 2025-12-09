Bargeld und Schmuck gestohlen: mehrere Einbrüche in Zuger Gemeinden

In mehreren Zuger Gemeinden ist es zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen zu Einbrüchen gekommen. Unbekannte erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken.

(Keystone-SDA) Betroffen waren Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser in Cham, Risch und der Stadt Zug, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mit.

Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in Cham und in Baar in Kellerabteile ein und durchsuchten diese. In einem Fall wurden zwei Männer von Anwohnern gestört, worauf sie flüchteten. Sie entkamen der Fahndung, hiess es in der Mitteilung weiter.

Auch in zwei Sammelgaragen in der Gemeinde Cham wurde eingebrochen. Unbekannte durchsuchten unverschlossene Fahrzeuge und stahlen mehrere Brillen und Kleidungsstücke.