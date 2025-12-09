The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Bargeld und Schmuck gestohlen: mehrere Einbrüche in Zuger Gemeinden

Keystone-SDA

In mehreren Zuger Gemeinden ist es zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen zu Einbrüchen gekommen. Unbekannte erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Betroffen waren Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser in Cham, Risch und der Stadt Zug, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mit.

Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in Cham und in Baar in Kellerabteile ein und durchsuchten diese. In einem Fall wurden zwei Männer von Anwohnern gestört, worauf sie flüchteten. Sie entkamen der Fahndung, hiess es in der Mitteilung weiter.

Auch in zwei Sammelgaragen in der Gemeinde Cham wurde eingebrochen. Unbekannte durchsuchten unverschlossene Fahrzeuge und stahlen mehrere Brillen und Kleidungsstücke.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft