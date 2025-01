Barkeeperin: Post Malone gab mir 20.000 Euro Trinkgeld

Keystone-SDA

US-Musiker Post Malone hat einer Barkeeperin in Houston nach den Worten der Frau das Weihnachtsfest versüsst. "Als ich Heiligabend zur Arbeit ging, war ich so traurig, dass ich mein kleines Mädchen zurücklassen musste", sagte die alleinerziehende Mutter dem Musikmagazin "Music Mayhem". Während ihrer Schicht tauchte unerwartet Post Malone (29) mit Freunden auf.

(Keystone-SDA) «Das hob die Stimmung in der gesamten Bar. Es war toll, alle so glücklich zu sehen», schilderte die Barkeeperin. Der Rapper und seine Begleiter seien bis in die Morgenstunden geblieben. Als Post Malone zahlen wollte, habe sich herausgestellt, dass Barbesucher und Freunde alle seine Getränke bezahlt hatten. Post Malone habe die Barkeeperin trotzdem um eine Rechnung gebeten, um ein Trinkgeld geben zu können.

Als die 36-Jährige dann die Rechnung in die Hände bekam, sah sie: Der Rapper hatte ein Trinkgeld von 20.000 Dollar hinterlassen. «Ich brach sofort in Tränen aus», erinnert sie sich. Sie bedankte sich bei dem Musiker. Das Geld habe ihr etwas Erleichterung gebracht, sagte sie weiter. Sie wolle nun sparen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen.