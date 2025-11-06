Basejumper stürzt in Stechelberg BE ab und stirbt

Keystone-SDA

In Stechelberg im Kanton Bern ist ein Basejumper abgestürzt und tödlich verunglückt. Mit seinem Wingsuit sprang der Verunglückte zuvor von einer Absprungstelle in Mürren ab.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall wurde am Mittwoch kurz vor 13.50 Uhr der Polizei gemeldet, wie diese am Donnerstag mitteilte. Der Wingsuiter sei aus noch zu klärenden Gründen verunfallt und verstorben.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot bergen, hiess es weiter. Es bestehen Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation stehe aber noch aus.

Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft hat die Polizei Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.