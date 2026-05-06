Basel bekommt zwölf neue Toilettenanlagen

Keystone-SDA

In Basler Parks und auf Spielplätzen werden künftig insgesamt 12 neue Toilettenanlagen stehen. Der Grosse Rat hat am Mittwoch mit 89 zu 1 Stimmen dafür eine Ausgabe von rund 5,9 Millionen Franken bewilligt.

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(Keystone-SDA) Die Anlagen sind unter anderem für den St. Johanns-Park, Birsköpfli, Westquai und Dreirosen-Anlage bestimmt. Weitere Toiletten sind für die Spielplätze Hochstrasse, Klosterfiechten, Wittlinger und Spülweiher vorgesehen.

Zudem sollen auch in den Wohnquartieren Restaurants und Geschäfte ihre Toiletten kostenlos zur Verfügung stellen. Diese «netten Toiletten» gibt es bereits seit 2018 in der Innenstadt. Betriebe sollen für weitere 30 «nette Toiletten» eine Entschädigung von je 2500 Franken erhalten.

Aufwertung des «Unorts» Birsigparkplatz

Der Grosse Rat genehmigte zudem 1,2 Millionen Franken für eine Zwischennutzung beim Birsigparkplatz. Diese Fläche zwischen der ehemaligen Drehscheibe und der Stänzlergasse, von mehreren Fraktionssprechern als «Unort» bezeichnet, soll unter anderem mit Pflanzenbeeten versehen werden.

Die Zwischennutzung ist für die Jahre 2026 bis 2030 vorgesehen. Unter dem Namen Birsigbogen soll die Fläche zu einer Fussgängerzone werden. Geplant sind auch eine Spielkiste, Sitzflächen, «saisonale Pissoirs» sowie eine bessere Beleuchtung.