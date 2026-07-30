Basel ist 2027 Austragungsort einer Konferenz für die Pharmabranche

Keystone-SDA

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Die Konferenz "Fierce Pharma Week Europe" findet im Juni 2027 erstmals in Basel statt. Die jährliche Veranstaltung für die Pharmabranche wird von Questex in Partnerschaft mit der MCH Group ausgerichtet.

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(Keystone-SDA) Die Konferenz in Basel ist vom 28. bis 30. Juni 2027 geplant, wie die Organisatoren Questex und die MCH Group am Donnerstag mitteilten. Der Anlass richte sich an Führungskräfte aus den Bereichen Marketing, Kommerzialisierung, Kommunikation und Marktforschung der Pharmaindustrie.

Die Konferenz soll ein Forum für den Austausch über aktuelle Herausforderungen bieten, heisst es weiter. Dazu zählten die Veranstalter eine neue US-Preispolitik für Arzneimittel, die Life-Sciences-Strategie der Europäischen Kommission sowie den Aufstieg der chinesischen Biopharma-Industrie.

Die Wahl sei auf Basel gefallen, da die Region einer der dichtesten Life-Sciences-Cluster in Europa sei. In der Region seien über 800 Life-Sciences-Unternehmen und rund 33’000 Fachkräfte angesiedelt. Die Partnerschaft stärke die Position Basels als Destination für internationale Life-Sciences-Veranstaltungen. Die diesjährige Ausgabe des Kongresses findet vom 14. bis 17. September in Philadelphia in den USA statt.