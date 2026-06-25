Basel-Land verschärft Schutzmassnahmen wegen Trockenheit

Keystone-SDA

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Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit verschärft der Kanton Basel-Landschaft die Schutzmassnahmen. Die vom Kantonalen Führungsstab (KFS) erlassenen Verbote treten am Freitag um 12.00 Uhr in Kraft, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Im Wald und in einer Zone von 50 Metern um den Waldrand gilt ab Freitag ein striktes Feuerverbot. Einzige Ausnahme sind fest eingerichtete Feuerstellen. Zudem ist das Steigenlassen von Himmelslaternen verboten. Die Behörden begründen dies mit der akuten Waldbrandgefahr und den stark ausgetrockneten Böden.

Weiter ist die private Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern untersagt. Landwirtschaftliche Betriebe mit entsprechender Bewilligung dürfen unter Auflagen weiterhin Wasser pumpen.

Betretungsverbote

An der Ergolz zwischen dem Kesselfall in Liestal und der Mündung in den Rhein wurde ein absolutes Bade-, Betretungs- und Fischereiverbot für Mensch und Tier verhängt. Ein ähnliches Verbot ist bereits für den Unterlauf der Birs in Kraft.

Zusätzlich warnt der Kanton vor giftigen Blaualgen, die aufgrund der hohen Wassertemperaturen unter anderem im Bereich der Ergolzmündung in Augst auftreten. Die Bevölkerung wird aufgefordert, Algenansammlungen und trübes Wasser zu meiden. Hunde sollten von betroffenen Gewässern ferngehalten werden.