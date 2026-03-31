Basel-Stadt überträgt der Stadt Biel Siegel aus dem Mittelalter

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Basel übergibt ein Bieler Stadtsiegel aus der Sammlung des Historischen Museums Basel definitiv an die Stadt Biel. Das silberne Objekt kam 1869 in den Besitz des Museums und befindet sich bereits seit 1922 als Dauerleihgabe in Biel.

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(Keystone-SDA) Die Basler Regierung stimmte einem entsprechenden Begehren vom vergangenen August 2025 aus Biel zu, wie sie am Dienstag mitteilte. Im Historischen Museum Basel wird eine Nachbildung des 1461 angefertigten Siegels aufbewahrt. Das Original befindet sich im Stadtarchiv Biel.