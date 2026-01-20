Basel-Stadt baut erste Velovorzugsroute gemäss Volksentscheid

Keystone-SDA

Auf der Nebenfahrbahn der Bäumlihofstrasse in Basel entsteht eine Velovorzugsroute. Der Kanton realisiert damit einen ersten Schritt zur Schaffung von neuen Velostrassen gemäss Volksentscheid vom letzten Jahr, wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Bis jetzt müssen Velofahrerinnen und Velofahrer stadteinwärts die enge Nebenfahrbahn benutzen, auf der Autos parkiert sind. Der Kanton will dort eine Velostrasse einrichten und dafür die Fahrbahn verbreitern. Hierfür müssen alle 53 Parkplätze entfallen, wie es im Communiqué heisst. Die entsprechende Verkehrsanordnung wird am Mittwoch im Kantonsblatt publiziert.

Ziel der Massnahme ist eine sicherere Verbindung von Riehen zur Wettsteinallee. Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rates sowie der Verband Pro Velo hatten eine solche Veloroute auf der Nebenfahrbahn der Bäumlihofstrasse bereits vor Beginn der jetzigen Fernwärme-Bauarbeiten gefordert.

Im Mai 2025 nahm das Basler Stimmvolk den Gegenvorschlag zur Initiative «Sichere Velorouten in Basel-Stadt» an. Ziel ist, innerhalb von zehn Jahren rund 40 zusätzliche Kilometer Velovorzugsrouten zu schaffen.