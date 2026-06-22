Basel-Stadt führt digitalen Gebärdensprachdienst ein

Keystone-SDA

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Der Kanton Basel-Stadt hat einen digitalen Dolmetscherdienst für Gebärdensprache eingeführt. Der Dienst ermöglicht ab sofort an diversen Schaltern der Verwaltung die spontane Kommunikation mit gehörlosen Menschen.

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(Keystone-SDA) Der Dienst mit dem Namen «Procom Now» kommt beim Bevölkerungsamt, dem Migrationsamt sowie bei allen Polizeiposten und der Sanität zum Einsatz. Dies teilte das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement am Montag mit. Auch die Abteilung für Gleichstellung und Diversität bietet den Service an.

Eine Dolmetscherin für Gebärdensprache wird laut Communiqué über einen QR-Code von der Kundin oder dem Kunden auf einem Smartphone live zugeschaltet. Die Verständigung zwischen der gehörlosen Person und dem Schalterpersonal erfolge dann per Video und Lautsprecher. Der Dienst funktioniere ohne App, innert Sekunden und ohne Voranmeldung.

Basel-Stadt ist nach eigenen Angaben der erste Kanton in der Schweiz, der diesen Dienst anbietet. Die Einführung ist Teil des kantonalen Aktionsplans für barrierefreie Kommunikation.

Das Angebot wird zunächst in einer Pilotphase getestet und über ein Impulsprogramm finanziert. Bei einem erfolgreichen Verlauf sollen weitere kantonale Dienststellen den Dienst einführen, wie es weite heisst.