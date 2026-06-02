Basel-Stadt testet Integration von Leihvelos in den ÖV

Keystone-SDA

Die Basler Regierung hat für das Pilotprojekt "U-Two" eine Million Franken aus dem Mobilitätsfonds bewilligt. Mit dem Projekt soll die Einbindung von Leihvelos und -trottinetts in den öffentlichen Verkehr getestet werden.

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(Keystone-SDA) Das Projekt «U-Two» des Bau- und Verkehrsdepartements solle untersuchen, wie Fahrgäste ihre Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Sharing-Angeboten einfacher kombinieren können. Dies teilte die Basler Regierung am Dienstag mit.

Heute seien für die unterschiedlichen Angebote oft verschiedene Abonnements und Applikationen nötig, was die kombinierte Nutzung erschwere. Das Projekt ziele darauf ab, umweltfreundliche Tür-zu-Tür-Reisen zu erleichtern und die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs zu steigern.

In zwei Feldversuchen sollen insgesamt 2450 Personen verschiedene Tarifmodelle erproben. Zunächst erhalten 1350 Inhaberinnen und Inhaber eines U-Abos oder Generalabonnements Gutscheine für Leihvelos. In einem zweiten Schritt testen 1100 weitere Personen, darunter auch solche ohne Abonnements, zusätzlich Leihfahrzeuge über eine App namens «BaselGo!».

Das Projekt läuft bis Anfang 2028, der Fokus liegt gemäss Mitteilung auf die Agglomeration Basel. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen als Grundlage für eine dauerhafte Integration der Sharing-Angebote in den öffentlichen Verkehr der Region dienen, wies weiter heisst.