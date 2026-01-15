Basel-Stadt vergibt 12,9 Millionen Franken aus dem Swisslos-Fonds

Keystone-SDA

Im Kanton Basel-Stadt sind im Jahr 2025 aus dem Swisslos-Fonds 315 Projekte mit 12,9 Millionen Franken unterstützt worden. Das sind 2,9 Millionen Franken mehr als im Vorjahr, wie das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Projekte aus dem Kulturbereich erhielten mit Beiträgen in der Höhe von insgesamt 9,0 Millionen Franken am meisten Geld. Davon gingen rund 2,3 Millionen an elf gemeinnützige Projekte, die im Rahmen des Eurovision Song Contests in Basel organisiert wurden.

Fast 2,9 Millionen Franken kamen Sozial-, Jugend-, Bildungs- und Gesundheitsprojekten zugute. Knapp 0,6 Millionen Franken flossen in Umweltprojekte und in die Direkthilfe im Ausland. Für weitere gemeinnützige Projekte bewilligte die Regierung 0,4 Millionen Franken.

Insgesamt habe Basel-Stadt im vergangenen Jahr 18,9 Millionen Franken aus dem Reingewinn der Landeslotterie Swisslos erhalten, heisst es weiter. Davon flossen 6,0 Millionen Franken in den separaten Swisslos-Sportfonds.

Behandelt worden sind laut Mitteilung insgesamt 565 Gesuche, was 27 mehr sind als 2024. Den Zuschlag erhielten schliesslich 315 Projekte.