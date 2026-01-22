Basel-Stadt will seine Bauvorhaben künftig früher öffentlich machen

Keystone-SDA

Das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) will seine Bauvorhaben in Zukunft früher öffentlich auflegen. Es erhofft sich davon, dass bei Baustart bereits alle Bewilligungen vorliegen und laufende Projekte nicht durch Einsprachen verzögert werden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Die Planauflage findet heute kurz vor der Bauphase statt», sagte Kantonsingenieur Roger Reinauer am Donnerstag vor den Medien. Gingen Einsprachen ein, würden sich diese teilweise bis in die Bauphase ziehen. «Das sorgt für Unsicherheit», erklärte Reinauer. Neu sollen die Vorhaben noch vor dem fertigen Bauprojekt aufliegen, damit etwaige Einsprachen vor Baustart fertig behandelt werden können.

Als Beispiel führte Reinauer etwa die Fertigstellung Tramerneuerung zum Bruderholz auf. Diese sei im Jahr 2018 vom Grossen Rat beschlossen worden, sei aber derzeit noch am Bundesverwaltungsgericht hängig.

2026 stehen drei Grossprojekte an

Ab April wird am Marktplatz gebaut, wie es am Donnerstag hiess. Die Basler Verkehrs-Bertriebe (BVB) erneuern die Gleise zwischen Gerbergasse und Schifflände. Zudem wird eine Lastverteilplatte installiert, um das unter den Gleisen liegende, 120 Jahre alte Gewölbe des Birsigtunnels zu entlasten, wie BVB-Vizedirektor Ramon Oppikofer erklärte.

Weiter will das BVD die Haltestellen umbauen, damit stufenloses Ein- und Aussteigen möglich ist. Die Industriellen Werke Basel (IWB) erneuern in der Zeit eine Wasser- und eine Fernwärmeleitung. Zwischen dem 29. Juni und dem 6. September werden keine Trams zwischen Barfüsserplatz und Schifflände fahren, wie es hiess.

In der Unteren Rebgasse und in der Klybeckstrasse wird ebenfalls gebaut, wie einem begleitenden Factsheet zu entnehmen ist. Zwischen dem 26. September und dem Beginn der Herbstmesse werden die Tramlinien 8 und 17 nicht durch die Klybeckstrasse verkehren.

Ausserdem wird die Grenzacherstrasse zwischen der Schwarzwaldbrücke und dem Rankhof erneuert. Der Kanton will hier die Verkehrssicherheit erhöhen und einen Kreisel installieren. Die Strasse soll aber passierbar bleiben.