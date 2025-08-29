Baselbieter Energieversorger Primeo senkt Strompreise für 2026

Der Baselbieter Stromversorger Primeo Energie senkt die Preise für das kommende Jahr um rund ein Prozent. Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden werden so um zehn Franken entlastet, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

(Keystone-SDA) Für Unternehmen mit einem jährlichen Bedarf von 30’000 Kilowattstunden kündigt Primeo Einsparungen von 80 Franken an, wie es weiter heisst. Die Senkung variiere jedoch je nach Kunde und Produkt. Die Preise seien bereits im Vorjahr um ein Prozent gesunken.

Laut Primeo bleiben die Energiepreise jedoch erhöht. Seit dem Anstieg in Jahren 2022 und 2023 seien sie aber deutlich zurückgegangen. Der Strommarktpreis pro Kilowattstunde bewege sich zwischen acht und zehn Rappen.

Netznutzungskosten steigen

Die Netznutzungskosten seien indes gestiegen, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Das liege unter anderem am «tiefgreifenden Umbau» des Schweizer Stromnetzes, der hohe Investitionen in die Infrastruktur erfordere.

Zudem führe die zunehmende Nutzung von lokal produziertem Solarstrom zu höheren Preisen, weil sich weniger Strom im Netz befinde, die Fixkosten aber dennoch anfielen. Hinzu kommen der steigende Aufwand für den Betrieb und Nachverrechnungen aus den Vorjahren, wie das Unternehmen schreibt.

Die Tarife ab 2026 basieren laut Primeo auf der neuen Stromgesetzgebung. Gemäss dieser werden Stromzähler und Messdienstleistungen separat abgerechnet und nicht mehr als Teil des Basistarifs. Neu können auch lokale Energiegesellschaften bis zu 40 Prozent beim Netztarif einsparen, wie es heisst.