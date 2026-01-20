Baselbieter Feuerwehren mit 4187 Einsätzen im Jahr 2025

Keystone-SDA

Die Baselbieter Feuerwehren sind im Jahr 2025 zu 4187 Einsätzen ausgerückt. Die Zahl liegt leicht über 4153 Einsätzen im Vorjahr. Insgesamt rettete die Feuerwehr letztes Jahr 261 Menschen aus bedrohlichen Situationen, wie die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Zudem brachte sie 53 Tiere in Sicherheit. Da im Vergleich zum Vorjahr weniger Unwetter wüteten, gab es rund 20 Prozent weniger Einsätze im Zusammenhang mit Elementarereignissen wie etwa Hochwasser und Stürme.

Brände, technische Hilfeleistungen und ABC-Ereignisse, etwa chemische Vorfälle, haben die Feuerwehrequipen am meisten beschäftigt, wie es im Communiqué heisst. Insgesamt gab es im Kanton 523 Brand- sowie 390 Elementarereignisse. In 764 Fällen leisteten die Teams technische Hilfeleistungen.

Insgesamt sind im Kanton 2406 Feuerwehrleute bereit für Einsätze. Es handelt sich um 361 Frauen und 2045 Männer, die sich in 37 Orts- und Verbundsfeuerwehren sowie in neun Betriebsfeuerwehren engagieren. Die überwiegende Mehrheit sind Milizfeuerwehrleute.

Eine grosse Herausforderung bleibe deren Tagesverfügbarkeit aufgrund der grossen Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort. Dadurch werde rechtzeitiges Einrücken erschwert. Auch Staus, Verkehrsdichte und verkehrsberuhigende Massnahmen erschwerten die Anfahrt, schreibt die Gebäudeversicherung.