Baselbieter Gebäudeversicherung mit Gewinn von rund 60 Millionen

Keystone-SDA

Die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (GVB) hat im Jahr 2025 einen Gewinn von 59,2 Millionen Franken erwirtschaftet. Es war ein stabiles Geschäftsjahr ohne aussergewöhnliche Schadensereignisse, wie sie am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Aus dem Kerngeschäft konnte die BGV einen Überschuss von 8 Millionen Franken schöpfen, wie sie schreibt. Zusammen mit dem Anlagegeschäft, wo eine Rendite von 6,6 Prozent resultiert habe, sei der Gewinn von Knapp 60 Millionen Franken zustande gekommen.

Laut der Versicherung wurden im vergangenen Jahr 5008 Schäden verzeichnet, was weniger sind als die 5318 im Vorjahr. Die Baselbieter Feuerwehren hätten 4187 Einsätze geleistet. die BGV investiere jährlich 6 Millionen Franken in die Feuerwehr.

Im Geschäftsjahr 2025 wurde erstmals seit 15 Jahren eine Überschussbeteiligung an die Versicherten ausgeschüttet, wie es heisst. Es seien dies 15 Millionen Franken gewesen. Nach dem erfolgreichen Ergebnis wolle die Versicherung ihre Kundinnen und Kunden im 2026 mit 29 Millionen Franken beteiligen.