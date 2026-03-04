Baselbieter Grüne haben für Reber-Nachfolge drei Namen zur Auswahl

Keystone-SDA

Die Grünen Baselland werden am Donnerstag entscheiden, ob sie Andrea Sulzer, Philipp Schoch oder Stephan Ackermann für die Regierungsrats-Ersatzwahlen ins Rennen schicken. Der Vorstand hat am Dienstagabend dieses Dreierticket vorgeschlagen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit einem dieser drei Namen wollen die Grünen ihren Sitz in der Regierung verteidigen. Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber gab im Februar nach rund 15 Jahren im Amt seinen Rücktritt per Ende September 2026 bekannt.

Die Ersatzwahl findet am 14. Juni statt. Andrea Sulzer ist Gemeindepräsidentin von Waldenburg, Philipp Schoch Gemeinderat in Pratteln und Stephan Ackermann ist der Fraktionspräsident der Grünen/EVP im Landrat. Nationalrätin Florence Brenzikofer hat bereits bekanntgeben, dass sie nicht für eine Regierungsratskandidatur zur Verfügung steht.

SVP nominiert am 23. März

Die SVP, welche seit 2023 nicht mehr in der Baselbieter Regierung vertreten ist, wird an ihrer Generalversammlung vom 23. März ihre Kandidatur nominieren. Interessiert ist bis dato gemäss einem Artikel der Basler Zeitung der Rümlinger Landrat Matthias Liechti.