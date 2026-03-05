Baselbieter Grüne nominieren Philipp Schoch für Regierungsrat

Keystone-SDA

Philipp Schoch kandidiert im Baselbiet für die Regierungsratsersatzwahlen vom 14. Juni. Die Grünen haben ihn/sie am Donnerstagabend an ihrer ausserordentlichen Mitgliederversammlung in Liestal nominiert. Mit Schoch wollen sie den Sitz von Isaac Reber verteidigen.

(Keystone-SDA) Philipp Schoch bringe langjährige politische Erfahrung auf kommunaler und kantonaler Ebene mit, teilten die Grünen Baselland am Donnerstagabend mit. Als ehemaliger Landratspräsident, langjähriger Landrat und Präsident der Umwelt- und Energiekommission habe er zentrale energie- und umweltpolitische Grundlagen im Kanton mitgestaltet, darunter das heutige Energiegesetz sowie eine transparente Umweltberichterstattung. Aktuell ist Philipp Schoch Gemeinderat in Pratteln und beruflich als Leiter Pflege im Notfallzentrum des Kantonsspitals tätig.

Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber gab im Februar nach rund 15 Jahren im Amt seinen Rücktritt per Ende September bekannt. Die Ersatzwahlen finden am 14. Juni statt.

Noch nicht bekannt ist, gegen wen Schoch bei der Ersatzwahl antreten wird. Die SVP, die seit 2023 nicht mehr in der Baselbieter Regierung vertreten ist, wird an ihrer Generalversammlung vom 23. März ihre Kandidatur nominieren.