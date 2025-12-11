Baselbieter Landrat behandelt am Donnerstag 14 Budgetanträge

Der Baselbieter Landrat setzt am Donnerstag seine Behandlung des Aufgaben- und Finanzplans 2026 bis 2029 fort. Auf dem Programm stehen noch drei Anträge der Regierung sowie elf aus dem Landrat.

(Keystone-SDA) Das Budget 2026 der Regierung sieht ein Defizit von 32,6 Millionen Franken vor und der ursprüngliche AFP Überschüsse von insgesamt 144,5 Millionen Franken in den folgenden drei Jahren.

Die Finanzkommission hatte sich, wie die Regierung, für die Annahme der Regierungsanträge und die Ablehnung der Landratsanträge ausgesprochen.