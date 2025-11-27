Baselbieter Landrat beschliesst Ausschlussliste für BLKB-PUK

Keystone-SDA

Der Landrat hat am Donnerstag die Grundlage für eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zur Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) geschaffen. Im Fokus standen Ausschlusskriterien für die Wählbarkeit von Mitgliedern.

(Keystone-SDA) Weil gleich mehrere Anträge zu den Ausschlusskriterien eingingen, entschied sich der Landrat für einen Vorschlag von Jan Kirchmayr (SP), eine Liste durchzuarbeiten und einzeln über die Kriterien abzustimmen.

Am Ende wurden folgende Personen von der Wählbarkeit in die PUK ausgeschlossen: aktuelle und ehemalige Bankratsmitglieder sowie Angestellte der BLKB, Mitglieder von Bank- und Verwaltungsräten anderer Banken, aktuelle und ehemalige Mitglieder der Finanzkommission, Personen mit aktuellem oder ehemaligem Mandatsverhältnis zur BLKB und Mitglieder von Leitungsgremien anderer Banken.

Die PUK soll die Ereignisse klären, die bei der BLKB rund um ihre Tochtergesellschaft Radicant und deren Zusammenschluss mit dem Treuhänder Numarics zu einem Abschreiber von 105 Millionen Franken geführt haben.