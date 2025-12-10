Baselbieter Landrat nimmt am Mittwoch vier Budgetanträge an

Keystone-SDA

Der Baselbieter Landrat hat am Mittwoch vier Budgetanträge angenommen und drei abgelehnt. Die Budgetdebatte wird am Donnerstag fortgeführt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zu den angenommenen Anträgen gehören die Bestätigung des Teuerungsausgleichs von 0,3 Prozent und eine Lohnerhöhung von 0,66 Prozent für das Kantonspersonal. Bei der Lohnerhöhung handelt sich eigentlich um einen Teuerungsausgleich. Beide Anträge stammten von der Regierung.

Aus dem Landrat wurden bisher zwei Anträge angenommen. Beatrix von Sury (Mitte) obsiegte knapp mit ihrer Forderung, insgesamt 600’000 Franken an Geldern Naturschutz im Wald nicht zu streichen. Deutlicher kam ein Begehren von Stephan Ackermann (Grüne) durch, 50’000 Franken an freiwillige Palliativpflegevermittlung zu zahlen.