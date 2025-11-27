Baselbieter Landrat stimmt deutlich für Ausbau des Staatsarchivs

Keystone-SDA

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag 5,26 Millionen Franken für den Ausbau des Staatsarchivs bewilligt. Die Abstimmung fiel mit 80 zu 1 Stimmen ohne Enthaltungen deutlich aus.

(Keystone-SDA) Von den insgesamt 5,26 Millionen Franken entfallen 3,2 Millionen auf die Projektierung und 540’000 Franken auf die Umwandlung der für den Ausbau benötigten Nachbarparzelle vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen. Weitere 1,52 Millionen Franken werden für Sofortmassnahmen benötigt, damit das Archiv seine Aufgaben weiterhin wahrnehmen kann, wie die Regierung in ihrer Vorlage schreibt.

Denn Ende 2025 geht dem Baselbieter Staatsarchiv der Platz aus, wie es heisst. Bei der Planung des jetzigen Baus sei man von rund 200 Laufmetern an Aktenzuwachs pro Jahr ausgegangen. Dieser Wert sei aber deutlich überschritten worden – zwischen 2014 bis 2023 habe er im Jahresschnitt knapp 600 Laufmeter betragen.

Die Regierung prognostiziert weiterhin ein hohes Papieraufkommen, trotz aller Digitalisierungsbemühungen. Laut ihr werde es bis in die 2030er-Jahre dauern, bis die gesamte kantonale Verwaltung auf die digitale Aktenführung umgestiegen sei.