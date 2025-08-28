The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Baselbieter Landrat verabschiedet Initiative für volles Ständerecht

Keystone-SDA

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag eine Standesinitiative verabschiedet, die vom Bundesrat und Bundesparlament verlangt, alle Kantone im Ständerecht gleichzustellen. Das Geschäft war unbestritten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Initiative wurde ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen. Alle Fraktionen waren sich bezüglich der Annahme der Initiative einig.

Verschiedentlich hiess es, das halbe Ständerecht sei eine Ungleichbehandlung und entspreche den heutigen Verhältnissen weder im Bezug auf die Wirtschaftsleistung noch auf die Bevölkerung.

Keine Halbkantone aber immer noch halbes Ständerecht

Obwohl es seit Inkrafttreten der aktuellen Bundesverfassung offiziell keine Halbkantone mehr gibt, besteht weiterhin die «einschneidende Einschränkung in der Vertretung im Ständerat», wie es in der zugrundeliegenden Motion der GLP-Fraktion heisst.

Eine entsprechende Standesinitiative aus dem Kanton Basel-Stadt hatte der Ständerat im Juni ohne Diskussion verworfen, wie aus dem Bericht der Justiz- und Sicherheitskommission hervorgeht. Dennoch stellte sich die Kommission hinter das Anliegen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft