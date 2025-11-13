Baselbieter Landrat will Notunterkunft für Mädchen und junge Frauen

Keystone-SDA

Die Baselbieter Regierung muss eine Vorlage ausarbeiten, um eine Notunterkunft für junge Mädchen und Frauen zu schaffen. Der Landrat hat am Donnerstag eine entsprechende Motion von Caroline Mall (SVP) überwiesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Motion fordert, dass die Notunterkunft zusammen mit einem oder mehreren Kantonen geschaffen wird. Weitere Kantone sollen die Möglichkeit erhalten, sich in bestehende Plätze einzukaufen, wie es heisst.

Zunächst hatte Mall eine verkürzte Frist bis März 2026 verlangt. Die Regierung unterstütze das Anliegen laut Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer, hielt die geforderte Frist jedoch für zu knapp. Nachdem Mall die Forderung auf Fristverkürzung zurückgezogen hatte, wurde die Motion stillschweigend überwiesen.

Der Regierungsrat hatte zuvor bereits bei einer Antwort auf ein Postulat von Mall dringenden Bedarf für eine solche Einrichtung festgehalten. Nun folgte die Motion mit einem Auftrag an die Regierung.