The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Baselbieter Polizei und Feuerwehr wegen Unwetters im Dauereinsatz

Keystone-SDA

Starke Regenfälle haben am Donnerstagabend im Kanton Baselland zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Ab 18.30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei rund 100 Notrufe ein, wie diese am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Besonders stark betroffen war die Gemeinde Birsfelden, aus der 53 der Notrufe eingingen, wie es in der Mitteilung heisst. Aber auch in anderen Unterbaselbieter Gemeinden sei das Wasser in die Gebäude eingedrungen, so etwa in Allschwil, Schönenbuch, Biel-Benken und Münchenstein.

Wegen der vielen Ereignisse standen Feuerwehren und Polizei über Stunden im Dauereinsatz, wie es weiter heisst. Gemäss aktuellem Kenntnisstand sei niemand verletzt worden. Die entstandenen Sachschäden könnten noch nicht beziffert werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft