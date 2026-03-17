Baselbieter Regierung erhöht Gebühren bei Motorfahrzeugkontrolle

Keystone-SDA

Bei der Baselbieter Motorfahrzeugkontrolle steigen die Gebühren für die Fahrzeug- und Führerzulassungen per 1. Juli 2026. Die Regierung hat eine entsprechende Erhöhung beschlossen, wie sie am Dienstag im Bulletin mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Exekutive begründet die geplante Erhöhung mit der heutigen Kostenunterdeckung der Motorfahrzeugkontrolle. Nach der Revision soll der Kostendeckungsgrad knapp 96,4 Prozent betragen.

Konkret soll beispielsweise die Gebühr für Fahrzeugausweise aller Kategorien neu 52 Franken statt bisher 45 Franken betragen. Zudem soll die Ausstellung des internationalen Führerausweises neu 45 Franken statt 35 Franken kosten und für generelle Ersatzfahrzeugbewilligungen sind 150 statt bisher 40 Franken vorgesehen.

Die Teilrevision der Verordnung über die Gebühren und besonderen Abgaben der Motorfahrzeugkontrolle soll am 1. Juli 2026 in Kraft treten.