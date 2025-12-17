Baselbieter Regierung plant digitale Sitzungsteilnahme im Landrat

Keystone-SDA

Bei längerer Krankheit oder Mutterschaft sollen Baselbieter Landratsmitglieder digital an den Parlamentssitzungen teilnehmen und abstimmen können. Damit will die Regierung zwei vom Landrat überwiesene Motionen umsetzen.

(Keystone-SDA) Vorgesehen ist gemäss einer am Mittwoch veröffentlichten Vorlage, dass eine virtuelle Teilnahme bei krankheits-, unfall-, oder mutterschaftsbedingten Abwesenheit von länger als acht Wochen möglich ist.

Mit der geplanten Umsetzung wagt die Regierung einen erneuten Versuch. Seit Jahren führt die Baselbieter Politik eine Debatte über dieses Thema. Im Februar dieses Jahres scheiterte eine Verfassungsänderung für eine Stellvertreter-Regelung nach dem dritten Kommissionsvorschlag im Parlament. Die Vernehmlassung dauert bis am 16. März 2026.