Baselbieter Regierung will Tagesschulen ermöglichen

Die Baselbieter Gemeinden und der Kanton sollen die von ihnen getragenen öffentlichen Schulen bei Bedarf künftig als Tagesschule führen können. Die Regierung hat eine entsprechende Änderung des Bildungsgesetzes in die Vernehmlassung geschickt.

(Keystone-SDA) Die Umsetzung bleibe freiwillig und orientiere sich an den lokalen Bedürfnissen und Gegebenheiten, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Insbesondere auf Primarstufe würden Tagesschulen gegenüber einer Schule mit ergänzender Tagesstruktur zahlreiche Vorteile für Gemeinde, Erziehungsberechtigte und die Schule bringen.

Der Besuch dieser Form von Schule soll gemäss Mitteilung nicht verpflichtend sein und die Familien könnten selbst entscheiden, ob sie das Ganztagesangebot einer Tagesschule nutzen möchten.

Bisher fehlte im Kanton Baselland eine gesetzliche Grundlage für das Führen von Tagesschulen. Die Vernehmlassung dauert bis am 27. April 2026.

