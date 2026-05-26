Baselbieter Rentnerin zu Drohung gegen Kinder: «Ich schäme mich»

Keystone-SDA

Eine 70-jährige Rentnerin hat sich am Dienstag vor dem Baselbieter Strafgericht zu ihrem Pistolenschuss und den Drohungen gegen Kinder in Aesch geäussert. "Ich schäme mich für das, was ich gemacht habe", sagte sie bei der Befragung.

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(Keystone-SDA) Nach dem Vorfall am 1. August 2023 habe sie deswegen während zwei Jahren kaum mehr das Haus verlassen. Oft studiere sie herum, weshalb sie diese «Idiotie» begangen habe. «Dies ist so wesensfremd für mich, es entspricht nicht meinem Naturell».

Die Seniorin litt Jahren unter Depressionen, befindet sich in ärztlicher Behandlung und nimmt weiterhin Medikamente. Sie wird beschuldigt, drei Buben, die gerade Feuerwerk abliessen, mit einer Pistole bedroht und unmittelbar neben ihnen in die Luft geschossen zu haben.

Sie habe eine «grosse Wut» gespürt, da der von ihr gehütete Hund verängstigt gewesen sei über die Knaller. Dabei sei sie auf die «Schnapsidee» gekommen, ihre geladene Pistole zuhause zu holen, sagte sei weiter. Sie ist unter anderem wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens angeklagt.