Baselbieter SP gegen Gegenvorschlag zu Hauseigentümer-Initiative

Keystone-SDA

Die Baselbieter SP hat sich Donnerstag gegen den Gegenvorschlag zu einer Initiative des Hauseigentümerverbands bezüglich Abgaben auf Planungsmehrwerte gewandt. Sie könne ihn in der gegenwärtigen Form nicht unterstützen.

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(Keystone-SDA) Stand Donnerstagmittag hatte der Landrat zwar erneut die Streichung von Abgaben auf Aufzonungen aus dem Gegenvorschlag abgelehnt. Jedoch hatte sich die Mitte, die sich während der Debatte eher auf die Seite der Ratslinken gestellt hatte, mit der SVP und der FDP geeinigt, die Maximalabgabe bei 30 Prozent zu belassen.

Bereits während der ersten Lesung Ende März hatten die Sozialdemokraten angekündigt, gegen den Gegenvorschlag zu stimmen, sollte er weiter in Richtung der Initiative gebogen werden. Die Partei sei im Sinne eines Kompromisses bereits weit gegangen.