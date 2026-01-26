Baselbieterin Fabienne Holland wird Solothurner Polizeikommandantin

Keystone-SDA

Die 48-jährige Fabienne Holland wird neue Kommandantin der Kantonspolizei Solothurn. Das hat der Regierungsrat beschlossen. Die derzeitige Chefin der Kriminalpolizei der Polizei Basel-Landschaft tritt den neuen Job am 1. Mai an

(Keystone-SDA) Holland verfügt über eine breite Berufserfahrung in der Strafverfolgung, wie die Staatskanzlei Solothurn am Montag mitteilte. Sie habe ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich Sicherheit und mehrjährige Führungserfahrung. Holland leite seit Anfang 2023 die Kriminalpolizei der Polizei Basel-Landschaft.

Holland sei sowohl Polizistin wie auch Juristin, hält die Staatskanzlei fest. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität St. Gallen habe sie 2006 das Anwaltspatent erlangt. Im Jahr 2008 habe sie die Polizeischule absolviert und erfolgreich mit dem eidgenössischen Fachausweis als Polizistin abgeschlossen.

Die Baselbieterin tritt die Nachfolge von Thomas Zuber an, der per Ende Juni in Pension geht. Zuber leitet das Solothurner Polizeikorps seit Oktober 2006.